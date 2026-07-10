Una lite violenta tra una coppia si è svolta questa mattina nel centro di Bergamo, coinvolgendo un autobus dell'Atb. Durante l'alterco, la ragazza è salita su un bus e si è rifugiata all’interno, mentre l’uomo, che la inseguiva in bicicletta, è stato fermato dai vigili. La donna ha riportato ferite, e l’intervento delle forze dell’ordine ha concluso l’episodio. Entrambi i soggetti sono di origine straniera.

Problemi nel centro di Bergamo stamattina per una violenta lite fra una coppia su un autobus dell'Atb. I due, entrambi stranieri e forse fidanzati, hanno iniziato a litigare a litigare davanti a Coin e la ragazza è scappata rifugiandosi su un autobus, mentre lui la seguiva in bici. Quando il bus si è fermato alle cinque vie l'uomo, probabilmente ubriaco, è salito a bordo urlando e spaventando i passeggeri, oltre alla ragazza. Nel frattempo sono intervenute diverse pattuglie della polizia locale e un'ambulanza chiamata dal 118. Ci sono voluti cinque agenti per bloccare l'uomo, che era furibondo e ubriaco. La ragazza, 19 anni, è stata medicata in codice verde. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Violenta lite per strada e su un bus dell'Atb: uomo bloccato dai vigili, ragazza ferita

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