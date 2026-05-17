A Modena, nel pomeriggio di sabato, un'auto ha investito pedoni e turisti, provocando otto feriti, di cui quattro in modo grave. Secondo le testimonianze, l’uomo alla guida avrebbe puntato contro le persone e poi si sarebbe dato alla fuga. I passanti hanno bloccato il veicolo e hanno immobilizzato l’uomo, che è stato successivamente arrestato dalle forze dell’ordine. Sul luogo sono intervenute diverse ambulanze e le forze dell’ordine stanno accertando le dinamiche dell’incidente.

Modena, 17 maggio 2026 – Quattordici persone investite in un sabato di terrore. Otto feriti a terra, sotto il sole di primavera: quattro sono gravi. Sangue schizzato sui muri, scarpe ribaltate ai lati della strada, grida disperate e richieste di aiuto ( foto ). È un incubo: qualche attimo prima, le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tutta la lucida, atroce follia: una Citroen C3 che entra in via Emilia Centro, a Modena, ad una velocità pazzesca e falcia la folla. Poteva essere un’ecatombe, è comunque un disastro. L’auto colpisce i cittadini come birilli – fra loro anche due turiste, una tedesca e l’altra polacca –, qualcuno dirà a cento chilometri all’ora, prima sul marciapiede a destra e poi al centro della strada fino a schiantarsi contro un negozio dove schiaccia contro la vetrata una donna, amputandole di netto le gambe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Terrore a Modena, pedoni e turisti falciati con l'auto: 8 feriti. L’uomo in fuga bloccato dai passanti-eroi. I sopravvissuti: “Ci ha puntato”

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