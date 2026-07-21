Padiglione russo l’Ue taglia due milioni di euro alla Biennale di Venezia

L’Eacea ha deciso di interrompere il finanziamento di 2 milioni di euro destinato alla Biennale di Venezia, seguendo le raccomandazioni della Commissione europea. La misura riguarda il padiglione russo e si aggiunge alle decisioni di taglio dei fondi comunitari. La sospensione del finanziamento è stata comunicata dall’Agenzia europea per la cultura e l’educazione.

Dopo le raccomandazioni della Commissione Ue, arriva la decisione dell’ Eacea: l’Agenzia europea per la cultura e l’educazione interrompe il finanziamento di 2 milioni di euro a favore della Biennale di Venezia. Il motivo è la riapertura del Padiglione russo per la 61esima Esposizione Internazionale d’Arte voluta dal presidente Pietrangelo Buttafuoco. Un caso finito nel mirino di Bruxelles e del ministro della Cultura Alessandro Giuli. «Gli eventi culturali, finanziati con il denaro dei contribuenti europei, dovrebbero salvaguardare i valori democratici, promuovere il dialogo aperto, la diversità e la libertà di espressione, valori che non vengono rispettati nella Russia odierna è la motivazione fornita da un portavoce della Commissione Ue. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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PADIGLIONE RUSSIA, L'UE TAGLIA 2 MILIONI. IL CREMLINO RINGRAZIA LA BIENNALE | 13/07/2026

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