Padiglione russo l’Ue taglia due milioni di euro alla Biennale di Venezia
L’Eacea ha deciso di interrompere il finanziamento di 2 milioni di euro destinato alla Biennale di Venezia, seguendo le raccomandazioni della Commissione europea. La misura riguarda il padiglione russo e si aggiunge alle decisioni di taglio dei fondi comunitari. La sospensione del finanziamento è stata comunicata dall’Agenzia europea per la cultura e l’educazione.
Dopo le raccomandazioni della Commissione Ue, arriva la decisione dell’ Eacea: l’Agenzia europea per la cultura e l’educazione interrompe il finanziamento di 2 milioni di euro a favore della Biennale di Venezia. Il motivo è la riapertura del Padiglione russo per la 61esima Esposizione Internazionale d’Arte voluta dal presidente Pietrangelo Buttafuoco. Un caso finito nel mirino di Bruxelles e del ministro della Cultura Alessandro Giuli. «Gli eventi culturali, finanziati con il denaro dei contribuenti europei, dovrebbero salvaguardare i valori democratici, promuovere il dialogo aperto, la diversità e la libertà di espressione, valori che non vengono rispettati nella Russia odierna è la motivazione fornita da un portavoce della Commissione Ue. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Segui gli aggiornamenti su Venezia.
PADIGLIONE RUSSIA, L'UE TAGLIA 2 MILIONI. IL CREMLINO RINGRAZIA LA BIENNALE | 13/07/2026
Notizie e thread social correlati
Biennale di Venezia, l’Ue taglia 2 milioni dopo la riapertura del padiglione russo: “Non rispetta i valori democratici”La Commissione europea ha raccomandato di revocare un finanziamento di 2 milioni di euro destinato alla Biennale di Venezia.
«Stop ai finanziamenti da 2 milioni di euro alla Biennale»: la stangata dell’Ue dopo la riapertura del padiglione russoLa Commissione europea ha raccomandato di revocare un finanziamento di due milioni di euro destinato alla Biennale di Venezia.
Temi più discussi: Biennale di Venezia, l’Ue non perdona il padiglione russo: stop a 2 milioni di finanziamenti; 'Caso Russia', l'Ue ferma 2 milioni di finanziamenti alla Biennale; Caso Russia-Biennale, Ue: Stop finanziamenti. Zaia: Inaccettabile, artisti non sono soldati; Biennale Venezia, la Commissione Ue ordina la revoca dei fondi dopo la riapertura del padiglione russo.
Biennale di Venezia, l’Ue non perdona il padiglione russo: stop a 2 milioni di finanziamenti. Veneto. La Commissione Ue ha raccomandato ufficialmente all’Eacea (l’agenzia europea per la Cultura e l’Educazione) di stoppare i fondi. Zaia: Atto di arroganza ist reddit
I censori burocrati della UE hanno deciso di punire la Biennale di Venezia raccomandando all’Agenzia europea per la Cultura e l’Educazione di bloccare i 2 milioni di euro di finanziamenti destinati all’evento. Motivo? La riapertura del padiglione russo ai Gira x.com
Il Cremlino ha espresso gratitudine alla Biennale di Venezia per avere mantenuto la collaborazione con la Russia e consentito l'apertura del padiglione russo. Chi lo ha permesso è libero da questa mentalità chiusa che attualmente domina in Europa, ha aff facebook
Biennale Venezia, l'Ue taglia 2 milioni di fondi dopo il caso RussiaA seguito della valutazione giuridica e della raccomandazione della Commissione, l'Eacea, l'Agenzia europea per la Cultura e l'Educazione, ha deciso di interrompere la sovvenzione in corso di 2 milio ... tg24.sky.it
L'Ue revoca il finanziamento da 2 milioni alla Biennale dopo la partecipazione della RussiaUn portavoce della Commissione: Gli eventi culturali, finanziati con il denaro dei contribuenti europei, dovrebbero salvaguardare i valori democratici, ... huffingtonpost.it