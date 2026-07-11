La Commissione europea ha raccomandato di revocare un finanziamento di 2 milioni di euro destinato alla Biennale di Venezia. La decisione segue la riapertura del padiglione russo, che l’UE considera in contrasto con i valori democratici. La revoca del finanziamento è stata comunicata ufficialmente come risposta a questa decisione. La riapertura del padiglione russo ha suscitato reazioni tra i membri dell’UE, portando alla richiesta di sospendere i fondi.

La Commissione europea ha raccomandato ufficialmente la revoca del finanziamento comunitario da 2 milioni di euro destinato alla Biennale di Venezia. La decisione arriva come diretta conseguenza del caso legato alla riapertura del padiglione russo. A dare l'annuncio via social è stata Henna Virkkunen, vicepresidente esecutiva della Commissione, confermando che l'esecutivo dell'Unione Europea ha già inoltrato le sue raccomandazioni all'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (Eacea), l'ente tecnico che gestisce i fondi. “Ciò fa seguito a un'attenta valutazione delle risposte fornite dalla Biennale per giustificare la... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Biennale di Venezia, l’Ue taglia 2 milioni dopo la riapertura del padiglione russo: “Non rispetta i valori democratici”

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UE TAGLIA I FONDI ALLA BIENNALE: SCONTRO SULLA RUSSIA

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