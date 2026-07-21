La Federazione Internazionale Padel ha deciso di assegnare ai Paesi Bassi l’organizzazione dell’edizione 2027 della FIP Euro Padel Cup, mentre la Germania si occuperà dell’edizione 2029. Le due nazioni sono state scelte per ospitare le competizioni nel corso dei prossimi due anni. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla federazione, che ha confermato le sedi per le successive edizioni della competizione continentale.

La Federazione Internazionale Padel (FIP) ha assegnato ai Paesi Bassi l'organizzazione della FIP Euro Padel Cup 2027 e alla Germania quella della FIP Euro Padel Cup 2029., Per la prima volta nella sua storia - si legge in una nota - la FIP annuncia contestualmente le sedi di due future edizioni della FIP Euro Padel Cup. Una scelta che rappresenta un'ulteriore dimostrazione della maturità raggiunta dal movimento internazionale del Padel e della sua capacità di programmare il futuro con una visione di ampio respiro. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Padel: Europei 2027 in Olanda, l'edizione 2029 in Germania

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