Coppa dei Club Maxibon | secondo posto per MTA Padel nella prima edizione

Notizia in breve

Nella prima edizione della Coppa dei Club Maxibon Regione Marche, la squadra MTA Padel si è classificata al secondo posto. La competizione amatoriale, promossa da MSP Italia, ha visto la partecipazione di 15 squadre provenienti da tutta la regione. L’evento ha riscosso grande partecipazione e entusiasmo, evidenziando la diffusione dello sport tra gli appassionati locali.