Coppa dei Club Maxibon | secondo posto per MTA Padel nella prima edizione
Nella prima edizione della Coppa dei Club Maxibon Regione Marche, la squadra MTA Padel si è classificata al secondo posto. La competizione amatoriale, promossa da MSP Italia, ha visto la partecipazione di 15 squadre provenienti da tutta la regione. L’evento ha riscosso grande partecipazione e entusiasmo, evidenziando la diffusione dello sport tra gli appassionati locali.
Grande partecipazione ed entusiasmo per la prima edizione della Coppa dei Club Maxibon Regione Marche, competizione amatoriale promossa da MSP Italia e che ha coinvolto ben 15 squadre provenienti da tutta la regione, confermando la continua crescita di questo sport e il forte spirito di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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