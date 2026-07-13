La Germania accelera sullo spazio militare | dal 2027 satelliti spia e offensivi Il documento riservato | Pronti al combattimento entro il 2029

Notizia in breve

La Germania ha annunciato di voler accelerare lo sviluppo di capacità militari nello spazio, con l’obiettivo di lanciare satelliti spia e offensivi entro il 2027. Un documento riservato indica che le forze sono pronte al combattimento entro il 2029. Il governo ha sottolineato che lo spazio diventa sempre più importante sia per la sicurezza nazionale sia per l’economia. Il Cancelliere ha espresso la volontà di far diventare il paese una potenza spaziale.