La Germania accelera sullo spazio militare | dal 2027 satelliti spia e offensivi Il documento riservato | Pronti al combattimento entro il 2029
La Germania ha annunciato di voler accelerare lo sviluppo di capacità militari nello spazio, con l’obiettivo di lanciare satelliti spia e offensivi entro il 2027. Un documento riservato indica che le forze sono pronte al combattimento entro il 2029. Il governo ha sottolineato che lo spazio diventa sempre più importante sia per la sicurezza nazionale sia per l’economia. Il Cancelliere ha espresso la volontà di far diventare il paese una potenza spaziale.
“Lo spazio non è solo fondamentale per la nostra sicurezza; sta anche diventando sempre più parte della nostra sfera economica”. Il Cancelliere Friedrich Merz è convinto che la Germania diventerà anche una potenza spaziale, come ha dichiarato a giugno alla Fiera Internazionale dell’Aerospazio (ILA) di Berlino. Il Ministero della Difesa prevede di lanciare nello spazio satelliti dotati di capacità militari offensive già a partire dal 2027. La Commissione Difesa del Bundestag ha già discusso a porte chiuse il progetto, secondo quanto indicano i media tedeschi. Il programma sperimentale denominato “ Responsive Launch Demonstration ” prevede che satelliti tedeschi acquisiscano la capacità di spiare e persino di disturbarne altri, attraverso attacchi elettromagnetici come il “jamming” o lo “spoofing”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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