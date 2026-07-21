oroscopo della settimana dal 20 al 26 luglio 2026

ARIETE – Nell’ Half Time dei Mondiali c’era anche Laura Pausini . Nell’ Half Time di domenica della finale dei Mondiali 2026 ha partecipato anche la nostra Laura Pausini. Un vero e proprio show di ben 25 minuti à la Super Bowl per il finale di questi Mondiali che hanno catalizzato l’attenzione del pubblico italiano anche senza gli Azzurri. Lego a voi questa notizia perché show sarà questa settimana per l’Ariete. Ricca di cose belle, incontri e fortuna grazie a un picco duraturo da inizio settimana e fino a venerdì e a una luna positività che vi regalerà alcune opportunità da non perdere. Osate e vi sarà dato! Davide Maggio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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Oroscopo della settimana del 20 - 26 luglio 2026

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