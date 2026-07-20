Oroscopo della settimana dal 20 al 26 luglio 2026 | Sole in Leone
L'oroscopo della settimana dal 20 al 26 luglio 2026 segnala che il Sole in Leone porta energia e vitalità. Durante questi sette giorni, i segni di fuoco e di aria possono sperimentare cambiamenti nelle relazioni e nel lavoro. La posizione planetaria favorisce decisioni importanti e nuove opportunità. La settimana si caratterizza per un aumento di entusiasmo e spinta verso obiettivi personali. Non sono previste tensioni significative, ma attenzione a gestire con equilibrio le emozioni.
L'oroscopo della settimana dal 20 al 26 luglio 2026 accompagna sette giorni che cambiano il passo dell'estate: mentre l'Italia vive l'ultima settimana piena prima delle grandi partenze, il cielo apre tre porte una dietro l'altra — mercoledì sera il Sole entra in Leone, dove Giove lo aspetta; venerdì notte Mercurio torna diretto; domenica sera Saturno si ferma e si volta. Firma: Artemide – Aggiornato il 20 luglio 2026 La settimana comincia con Giove protagonista assoluto: lunedì mattina il trigono a Nettuno allarga la visione e rende generosi, lunedì pomeriggio l'opposizione a Plutone ricorda che le ambizioni grandi chiedono misura e verità, martedì il sestile a Urano consegna un'occasione da una direzione inattesa. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
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Oroscopo della settimana del 20 - 26 luglio 2026
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