Oroscopo della settimana dal 20 al 26 luglio 2026 | Sole in Leone

Notizia in breve

L'oroscopo della settimana dal 20 al 26 luglio 2026 segnala che il Sole in Leone porta energia e vitalità. Durante questi sette giorni, i segni di fuoco e di aria possono sperimentare cambiamenti nelle relazioni e nel lavoro. La posizione planetaria favorisce decisioni importanti e nuove opportunità. La settimana si caratterizza per un aumento di entusiasmo e spinta verso obiettivi personali. Non sono previste tensioni significative, ma attenzione a gestire con equilibrio le emozioni.