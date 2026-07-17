Dal 20 al 26 luglio 2026, il Sole si trova in Leone, influenzando le giornate della settimana. Durante questo periodo, si verificano cambiamenti nelle dinamiche quotidiane e nelle attività diurne. La posizione del Sole in Leone può portare a variazioni nelle energie e negli impegni delle persone. La settimana si presenta come un momento di trasformazioni che coinvolgono i diversi aspetti della vita, con un focus sulle attività diurne e sulle relazioni sociali.

L'oroscopo della prossima settimana dal 20 al 26 luglio 2026 accompagna sette giorni che cambiano il passo dell'estate: mentre l'Italia vive l'ultima settimana piena prima delle grandi partenze, il cielo apre tre porte una dietro l'altra — mercoledì sera il Sole entra in Leone, dove Giove lo aspetta; venerdì notte Mercurio torna diretto; domenica sera Saturno si ferma e si volta. Firma: Artemide – Aggiornato il 17 luglio 2026 La settimana comincia con Giove protagonista assoluto: lunedì mattina il trigono a Nettuno allarga la visione e rende generosi, lunedì pomeriggio l'opposizione a Plutone ricorda che le ambizioni grandi chiedono misura e verità, martedì il sestile a Urano consegna un'occasione da una direzione inattesa. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Oroscopo della prossima settimana dal 20 al 26 luglio 2026: Sole in Leone

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Oroscopo della Settimana dal 6 al 12 luglio 2026

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