Torre dei Caduti rinviata la riparazione dell’orologio | Nel vano un nido di taccole con 6 uova

I lavori di manutenzione dell’orologio della Torre dei Caduti, prevista su viale Roma, sono stati temporaneamente sospesi. La decisione è stata presa per consentire la tutela di una coppia di taccole, specie protetta, che ha scelto di nidificare nel vano dell’orologio. All’interno sono state trovate sei uova, e le autorità hanno deciso di posticipare gli interventi per non disturbare la riproduzione di questi uccelli.

Bergamo. Per proteggere la nidificazione di una coppia di taccole ( Corvus monedula ), specie protetta dalla normativa nazionale ed europea, sono stati rinviati i lavori di manutenzione del quadrante dell’orologio della Torre dei Caduti rivolto su viale Roma. Nel vano interno dell’orologio, in prossimità del perno sull’orologio della facciata rivolta verso viale Roma, è stata infatti accertata la presenza di un nido con 6 uova. Il sopralluogo, effettuato lunedì 4 maggio dai tecnici comunali insieme ai referenti cittadini dell’associazione Lipu, ha confermato che la coppia di taccole si trova nella fase di deposizione e cova: la femmina permane stabilmente nel nido, mentre il maschio provvede alla difesa e all’approvvigionamento di cibo.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Bergamo, guasto all’orologio della Torre dei Caduti. Presto la riparazione L’orologio della Torre dei Caduti segna l’ora sbagliata: “Colpa di un guasto, presto verrà sistemato”Il Comune: “Settimana prossima l’intervento con la sostituzione di un componente che permette il movimento delle lancette” Bergamo. Tutti gli aggiornamenti Bergamo, Torre dei Caduti: la manutenzione alle lancette ferma fino a luglio: 6 uova di taccole in attesa della schiusaLa sostituzione di un perno rimandata per permettere ai piccoli uccelli di covare. La coppia di volatili scoperta durante il sopralluogo dei tecnici comunali ... bergamo.corriere.it L’orologio della Torre dei Caduti segna l’ora sbagliata: Colpa di un guasto, presto verrà sistematoIl Comune: Settimana prossima l'intervento con la sostituzione di un componente che permette il movimento delle lancette ... bergamonews.it