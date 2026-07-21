Un calciatore ha commentato che per affrontare al meglio il calcio serve sfrontatezza e coraggio, e che al Torino troverà la continuità di cui ha bisogno. È nato in una zona dove il colore granata è stato presente fin dalla giovane età, avendo iniziato a giocare in una scuola calcio locale, con la madre presidente e il padre ex calciatore. La sua carriera si è sviluppata tra le giovanili e il professionismo, con un ritorno al club in vista.

A pensarci bene, il Toro sembra essere stato sempre nel suo destino. Perché la sua prima maglia era tutta granata nella scuola calcio di Roccadaspide (Salerno), dove è cresciuto con mamma Raffaella a fare da presidente e sotto gli occhi di papà Rosario (ex calciatore). Come se non bastasse, l’esordio in Serie A lo ha bagnato proprio al Grande Torino: era il 21 agosto 2023, giocava nel Cagliari di Claudio Ranieri e l’avversario era il Toro. "Quella partita me la ricordo benissimo, una grande emozione, avevo diciannove anni. Questo mi consente di dire che conservo un ricordo bellissimo di mister Ranieri, da lui ho potuto apprendere tante cose: per me è stato un momento importante". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Oristanio: "Abate ci vuole sfrontati e coraggiosi, al Toro ritroverò la continuità che mi è mancata"

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