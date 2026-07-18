L’Italia è stata sconfitta 57-10 dall’Australia a Perth nel match conclusivo del tour estivo nel Nations Championship. La squadra ha evidenziato problemi di continuità, come commentato da un giocatore, sottolineando che basta poco per pagare caro. La pesante sconfitta conclude una finestra internazionale senza vittorie e mette in evidenza le difficoltà emerse durante la partita.

Si chiude con una pesante sconfitta il tour estivo dell’Italia nel Nations Championship. A Perth gli azzurri sono stati travolti dall’Australia per 57-10, un risultato che certifica le difficoltà emerse nel corso della partita e che lascia spazio a una profonda riflessione dopo una finestra internazionale conclusa senza vittorie. Nel dopogara il capitano Michele Lamaro ha analizzato con lucidità le cause del ko, indicando nella tenuta difensiva e nella fisicità gli aspetti che hanno fatto la differenza. “Abbiamo avuto tanti problemi in difesa e in diverse zone del campo, impiegando troppo tempo per trovare delle soluzioni”, ha spiegato Lamaro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby, Lamaro: “Ci è mancata continuità, basta poco e paghiamo tutto”

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