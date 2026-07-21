Remco Evenepoel ha vinto la sedicesima tappa del Tour de France 2026, una cronometro di 26,1 chilometri tra Évian-les-Bains e Thonon-les-Bains. L’atleta ha concluso la prova in prima posizione, confermando la sua superiorità in questa specialità. La vittoria rappresenta anche una doppietta personale, consolidando la sua leadership nella classifica di tappa.

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Remco Evenepoel domina la cronometro individuale e conquista il meritato trionfo nella sedicesima tappa del Tour de France, Évian-les-Bains-Thonon-les-Bains di 26,1 chilometri. Il fuoriclasse belga conferma di essere il più forte nelle prove contro il tempo. Il fuoriclasse della Red Bull – BORA – hansgrohe chiude la sua prova con lo strabiliante tempo di 32’19” alla velocità media di 48 kmh. Evenepoel precede il grande rivale Tadej Pogacar, secondo con un distacco di 28” e autore di una prova in assoluto controllo. Conquista una terza posizione di assoluto prestigio Mattias Skjelmose. Il danese della Lidl-Trek, autore di una prova maiuscola, taglia il traguardo con un ritardo di 1’04” e guadagna terreno in classifica generale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ordine d’arrivo Tour de France 2026, sedicesima tappa: Evenepoel domina la cronometro e centra la doppietta

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