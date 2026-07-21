FIRENZE – Giovedì 23 luglio alle 21 la Cavea del Teatro del Maggio si trasforma in un grande cinema all’aperto con un appuntamento dedicato all’incontro fra musica e cinema. In programma la proiezione di Per un pugno di dollari di Sergio Leone, accompagnata dall’esecuzione dal vivo della celebre colonna sonora di Ennio Morricone, interpretata dall’Orchestra e dal Coro del Maggio Musicale Fiorentino diretti da Pietro Mianiti. Il maestro del Coro del Maggio è Lorenzo Fratini. Una serata che offre al pubblico l’opportunità di riscoprire uno dei film più influenti della storia del cinema attraverso l’esecuzione dal vivo di una delle colonne sonore più celebri e, a suo tempo, vendute. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Orchestra e Coro del Maggio: «Per un pugno di dollari», la musica di Morricone in cavea

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