Goran Bregovic ha portato il suo spettacolo «The Belly Button of The World» alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La performance ha visto sul palco l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, eseguendo brani del compositore bosniaco. L’evento si è svolto in un contesto di musica dal vivo, con un pubblico presente alla Cavea.

Goran Bregovic ha portato il suo spettacolo Â«The Belly Button of The WorldÂ» nella Cavea dellâ??Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. MercoledÃ¬ 8 luglio, il musicista e compositore di Sarajevo, per il Roma Summer Fest, ha portato il suo progetto sinfonico scritto per violino solista, coro, band gitana e orchestra sinfonica, tra classica occidentale, orientale e klezmer. Sul palco con la sua Orchestra per Matrimoni e Funerali e lâ??Orchestra Sinfonica di Sanremo, lâ??artista ha unito tradizione, spiritualitÃ e contemporaneitÃ, tra brani delle colonne sonore per film come Â«UndergroundÂ» del 1995 di Emir Kusturica, Â«La regina MargotÂ» del 1994 di Patrice ChÃ©reau, a quelli strumentali di musica gitana, e alcuni inediti che fanno parte del suo nuovo progetto discografico in uscita entro la fine dellâ??anno. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

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© Video.corriere.it - Goran Bregovic e l'Orchestra Sinfonica di Sanremo sul palco della Cavea all'Auditorium Parco della Musica

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GORAN BREGOVIC IN CONCERTO

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