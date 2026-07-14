Cavea del Maggio | Paolo Fresu il Devil Quartet e l’Orchestra del Maggio reinterpretano La bohème
Durante un evento musicale, un noto trombettista e il suo gruppo, insieme all’orchestra del teatro, hanno eseguito una rivisitazione di “La bohème”. La performance ha coinvolto un quartetto jazz e l’orchestra, reinterpretando il celebre capolavoro pucciniano. La rilettura ha mantenuto i temi principali, ma ha aggiunto nuove atmosfere e tensioni emotive, offrendo una versione moderna del classico. La Cavea del Maggio ha ospitato l’esibizione, attirando un pubblico di appassionati.
Tra le personalità più autorevoli del panorama musicale internazionale, Paolo Fresu si confronta con il capolavoro pucciniano proponendone non una semplice trascrizione, ma una rilettura capace di restituirne temi, atmosfere e tensioni emotive in una dimensione contemporanea. Con lui il Devil Quartet formato oltre che da Fresu stesso e da altri jazzisti di buon nome: Bebo Ferra alla chitarra, Paolino Dalla Porta al contrabbasso e Stefano Bagnoli alla batteria, musicisti dalla straordinaria abilità tecnica e “quattro teste coronate” del Jazz italiano contemporaneo. Fresu e il Devil Quartet dialogano con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, diretta per l’occasione da Paolo Silvestri, autore anche degli arrangiamenti, e per la prima volta sul podio dell’Orchestra del Maggio. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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