Cavea del Maggio | Paolo Fresu il Devil Quartet e l’Orchestra del Maggio reinterpretano La bohème

Da firenzepost.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un evento musicale, un noto trombettista e il suo gruppo, insieme all’orchestra del teatro, hanno eseguito una rivisitazione di “La bohème”. La performance ha coinvolto un quartetto jazz e l’orchestra, reinterpretando il celebre capolavoro pucciniano. La rilettura ha mantenuto i temi principali, ma ha aggiunto nuove atmosfere e tensioni emotive, offrendo una versione moderna del classico. La Cavea del Maggio ha ospitato l’esibizione, attirando un pubblico di appassionati.

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Tra le personalità più autorevoli del panorama musicale internazionale, Paolo Fresu si confronta con il capolavoro pucciniano proponendone non una semplice trascrizione, ma una rilettura capace di restituirne temi, atmosfere e tensioni emotive in una dimensione contemporanea. Con lui il Devil Quartet formato oltre che da Fresu stesso e da altri jazzisti di buon nome: Bebo Ferra alla chitarra, Paolino Dalla Porta al contrabbasso e Stefano Bagnoli alla batteria, musicisti dalla straordinaria abilità tecnica e “quattro teste coronate” del Jazz italiano contemporaneo. Fresu e il Devil Quartet dialogano con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, diretta per l’occasione da Paolo Silvestri, autore anche degli arrangiamenti, e per la prima volta sul podio dell’Orchestra del Maggio. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Cavea del Maggio: Paolo Fresu, il Devil Quartet e l’Orchestra del Maggio reinterpretano “La bohème”
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