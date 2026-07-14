Cavea del Maggio | Paolo Fresu il Devil Quartet e l’Orchestra del Maggio reinterpretano La bohème

Notizia in breve

Durante un evento musicale, un noto trombettista e il suo gruppo, insieme all’orchestra del teatro, hanno eseguito una rivisitazione di “La bohème”. La performance ha coinvolto un quartetto jazz e l’orchestra, reinterpretando il celebre capolavoro pucciniano. La rilettura ha mantenuto i temi principali, ma ha aggiunto nuove atmosfere e tensioni emotive, offrendo una versione moderna del classico. La Cavea del Maggio ha ospitato l’esibizione, attirando un pubblico di appassionati.