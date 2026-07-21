Ora la legge elettorale può attendere | la destra la rinvia a settembre La Russa | Di sicuro non sarà approvata entro le ferie

Da ilfattoquotidiano.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La legge elettorale sarà rinviata a settembre, secondo quanto annunciato dalla destra. La decisione è stata presa dopo tensioni nella maggioranza legate alle preferenze, che hanno rallentato l’iter della riforma. Il ministro della Difesa ha dichiarato che la legge non sarà approvata entro le ferie estive. La priorità attuale non è più la riforma elettorale, che può attendere, mentre l’attenzione si sposta su altre questioni politiche.

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La legge elettorale, ora, può attendere. Dopo il caos in maggioranza dovuto al tema preferenze la riforma che per Palazzo Chigi sembrava diventata la più impellente rallenta e scala di marcia. Incassato con il fiatone il primo ok alla Camera, la conferenza dei capigruppo del Senato ha fissato l’approdo in Aula dopo l’estate. “Sui tempi ho garantito che non ci saranno eccessive accelerazioni – dice il presidente di Palazzo Madama Ignazio La Russa al termine della riunione – e se qualcuno, nelle opposizioni, ha immaginato che si potesse chiudere prima delle ferie ho escluso che questo possa avvenire”. Insomma “ non sarà licenziata prima delle ferie estive” conclude. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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