La destra accelera entro l’estate legge elettorale su misura
La conferenza dei capigruppo della Camera ha deciso di inserire in agenda la discussione sulla nuova legge elettorale entro l’estate. La proposta prevede modifiche specifiche alla normativa attuale, con l’obiettivo di approvare un testo entro breve tempo. La decisione è stata presa in vista di un iter parlamentare rapido, senza indicazioni su eventuali modifiche o compromessi. La discussione avverrà in un contesto di maggioranza compatta.
L'iter Il nuovo testo in aula alla camera il 26 giugno per avere l’ok anche in senato prima della pausa. Premio al 42%, niente ballottaggio L'iter Il nuovo testo in aula alla camera il 26 giugno per avere l’ok anche in senato prima della pausa. Premio al 42%, niente ballottaggio La conferenza dei capigruppo della Camera ha deciso ieri pomeriggio di calendarizzare in Aula la riforma elettorale per il 26 giugno, così da poter contingentare i tempi della discussione dall’1 luglio, come consentono i regolamenti. Una corsa a tappe forzate, visto che la maggioranza ha presentato solo ieri sera in commissione Affari costituzionali un uovo testo da cui si dovrà ripartire ex novo. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Notizie e thread social correlati
Legge elettorale, la destra tenta il blitz e accelera dopo la sconfitta nel referendumDopo la sconfitta nel referendum sulla giustizia, la maggioranza ha deciso di accelerare i lavori sulla legge elettorale.
Legge elettorale, la destra accelera dopo la sconfitta nel referendum. Opposizioni in trincea contro il blitzDopo la sconfitta nel referendum sulla giustizia, la maggioranza ha deciso di accelerare sui tempi per la legge elettorale.
Argomenti più discussi: La destra accelera, entro l’estate legge elettorale su misura; Blocco navale, Meloni accelera: entro l’estate ok in Senato alla legge per fermare gli sbarchi; Dossier legge elettorale, la Lega: prima l’autonomia. Forza Italia contro il premio di maggioranza; Il centrodestra accelera sulla legge elettorale: il piano per chiudere tutto in poche settimane.
La ministra Casellati accelera per chiudere la riforma entro l’estate. Ma lo Stabilicum rischia di legare la destra al generale Vannacci. Leggi l'articolo #LeggeElettorale facebook