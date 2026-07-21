Operaio resta con la gamba schiacciata | incidente sul lavoro in una cava di marmo

Un operaio di 49 anni è rimasto ferito in un incidente sul lavoro in una cava di marmo vicino a Carrara. Durante l’attività, ha subito un trauma da schiacciamento a una gamba. L’incidente è avvenuto questa mattina all’interno di un bacino estrattivo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato l’uomo in ospedale per le cure del caso.

CARRARA – Nuovo incidente sul lavoro nel bacino marmifero apuano. Nella mattinata di oggi (21 luglio) un cavatore di 49 anni è rimasto ferito mentre si trovava all’interno di un bacino estrattivo sopra Carrara, riportando un serio trauma da schiacciamento a un arto inferiore. L’allarme al 118 è scattato intorno alle 7 del mattino all’interno della cava 173 denominata Gioia Piastrone, situata nella frazione di Colonnata. Secondo le prime informazioni, l’operaio si trovava sul piazzale del monte quando, per cause in corso di accertamento da parte degli organi competenti, è rimasto colpito o incastrato riportando lesioni a una gamba. La... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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Antenna Sud - Lecce, incidente sul lavoro: operaio resta con la gamba schiacciata - (12-02-2026)

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