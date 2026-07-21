Un operaio di 49 anni è stato elitrasportato dopo aver subito un infortunio in una cava di marmo a Colonnata. L’uomo ha riportato una gamba schiacciata e le sue condizioni sono state ritenute gravi. L’incidente è avvenuto questa mattina sulle Apuane. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per le verifiche del caso.

Carrara, 21 luglio 2026 - Momenti di paura questa mattina sulle Apuane, dove un operaio di 49 anni è rimasto vittima di un grave infortunio sul lavoro in una cava di marmo a Colonnata, nel comune di Carrara. Il grave incidente si è verificato intorno alle 7, nella cava 173 denominata "Gioia Piastrone". Secondo le prime informazioni, il lavoratore stava operando all'interno del bacino estrattivo quando, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, ha riportato un trauma da schiacciamento a una gamba. L'impatto è stato violento e ha richiesto immediatamente l'attivazione dei soccorsi. L’intervento dell’elisoccorso. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e, vista la posizione impervia e la necessità di una rapida ospedalizzazione, è stato fatto levare in volo l’elisoccorso Pegaso 3. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Infortunio in cava a Colonnata, operaio con una gamba schiacciata: elitrasportato a Massa

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