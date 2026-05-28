Un operaio è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro nel distretto lapideo della Versilia. È stato schiacciato da una lastra di marmo durante le operazioni di lavorazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le condizioni dell’uomo sono apparse subito molto serie. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Pietrasanta, 28 maggio 2026 – Nuovo grave incidente sul lavoro nel distretto lapideo della Versilia. Erano da poco passate le 9,30 di questa mattina, giovedì 28 maggio, quando l’allarme è scattato all'interno della ditta “ Pesetti Aldo ”, una storica realtà situata in via Aurelia Nord, nella zona artigianale di Ponterosso a Pietrasanta. Un operaio di 50 anni è rimasto vittima di un grave infortunio: per cause che sono tuttora in corso di accertamento da parte degli ispettori, una pesante lastra di marmo si è sganciata o ha perso stabilità, investendolo in pieno. I soccorsi e la corsa in ospedale. L'impatto è stato violentissimo e ha causato all'uomo un severo politrauma da schiacciamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gravissimo incidente sul lavoro, operaio schiacciato da una lastra di marmo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Incidente sul lavoro a Palermo, morti due operai caduti da una gru

Notizie e thread social correlati

Operaio schiacciato da una pressa: Ciro Di Martino muore a 49 anni. Incidente sul lavoro nel SalernitanoUn operaio di 49 anni è morto dopo essere stato schiacciato da una pressa in un ovattificio nel Salernitano.

Incidente sul lavoro a Pognano, schiacciato da un macchinario: gravissimo un uomo di 46 anniUn uomo di 46 anni è stato coinvolto in un incidente sul lavoro in un impianto di Pognano, in provincia di Bergamo.

Temi più discussi: Tragedia sul lavoro ad Altopascio, Giacomo muore a 30 anni schiacciato da una pressa; Scia di morti sul lavoro: tre operai uccisi in Toscana, Emilia-Romagna e Sicilia; Incidente sul lavoro, 60enne infortunato ad una mano; Cosenza, gravissimo infortunio sul lavoro in un cantiere edile: assolti datore di lavoro e responsabile della sicurezza.

Gravissimo incidente sul lavoro, operaio schiacciato da una lastra di marmoPietrasanta, 28 maggio 2026 – Nuovo grave incidente sul lavoro nel distretto lapideo della Versilia. Erano da poco passate le 9,30 di questa mattina, giovedì 28 maggio, quando l’allarme è scattato all ... lanazione.it

Gravissimo incidente sul lavoro nell’Agrigentino: operaio precipita da scala, è in fin di vita La ricostruzione del dramma su QdS.it qds.it/gravissimo-inc… x.com

Fano, Gianluigi Piaccia non ce l’ha fatta. È morto per le gravi lesioni cerebrali l'operaio di 35 anni della Tecno Collaudi investito dall'esplosione di una bombolaFANO Gianluigi non ce l'ha fatta. L'operaio fanese di 35 anni investito venerdì scorso dallo scoppio di una maxi bombola di anidride carbonica alla Tecno Collaudi di ... corriereadriatico.it