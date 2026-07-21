Un operaio è morto mentre lavorava su un balcone al terzo piano di un condominio in viale Paganini, nel quartiere Nuova Latina. Il tribunale di Latina ha disposto l’autopsia sul corpo dell’uomo. L’incidente si è verificato durante le attività di manutenzione, ma non sono stati resi noti dettagli sulle cause. La polizia ha avviato indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Si è accasciato mentre stava lavorando su un balcone al terzo piano di una palazzina di viale Paganini, nel quartiere Nuova Latina. Per Wladyslaw Pernal, operaio di 64 anni originario della Polonia e cittadino italiano, i soccorsi si sono rivelati inutili. Il dramma si è consumato intorno alle 14.40, durante un intervento di manutenzione della facciata e di sostituzione delle piastrelle del balcone. I tentativi di rianimazione. I colleghi hanno provato a soccorrerlo praticando il massaggio cardiaco, in attesa dell’arrivo del 118. Il personale sanitario ha poi constatato il decesso dopo un ulteriore tentativo di rianimazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Operaio muore durante i lavori in un condominio: il tribunale di Latina dispone l’autopsia

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Funcionário mata colega sem querer ao acionar máquina de concreto

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