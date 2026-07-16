Un operaio di 33 anni è morto folgorato durante lavori per l’installazione della fibra ottica a Montesano Salentino. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo, di origine marocchina, era impegnato in un intervento tecnico. La vittima è stata colpita da una scarica elettrica e non ce l’ha fatta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia a Montesano Salentino durante un intervento tecnico. Un operaio di 33 anni, originario del Marocco, ha perso la vita a Montesano Salentino, in provincia di Lecce, mentre era impegnato in lavori legati all’installazione della rete in fibra ottica. L’uomo lavorava per una società con sede a Napoli specializzata negli interventi per le infrastrutture della fibra, ed era impegnato in un’attività operativa sul territorio quando si è verificato il drammatico incidente. Fatale una scarica elettrica mentre lavorava su un palo. Secondo le prime informazioni raccolte, il lavoratore si trovava su una scala appoggiata a un palo dell’illuminazione pubblica quando è stato improvvisamente raggiunto da una violenta scarica elettrica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia nel Salento, operaio 33enne muore folgorato durante lavori per la rete in fibra

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