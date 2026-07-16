Un uomo di 33 anni è morto folgorato durante i lavori di installazione della fibra ottica a Montesano Salentino, nel Leccese. L’incidente è avvenuto questa mattina in via Castiglione, mentre stava effettuando operazioni di cablaggio. La vittima, di origini marocchine, è stata colpita da una scarica elettrica e le forze dell’ordine sono intervenute sul posto. La salma è stata rimossa e sono in corso accertamenti.

Un operaio di 33 anni, di origini marocchine, è morto a causa di un incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di oggi, 16 luglio, a Montesano Salentino, nel Leccese, mentre era impegnato in operazioni di cablaggio della fibra ottica in via Castiglione, nel centro abitato del paese. Il giovane lavorava per un'azienda che stava eseguendo i laori in subappalto. Secondo quanto emerso, l'operaio, che si trovava su una scala per eseguire un intervento tecnico su un palo, è rimasto folgorato. Gli operatori sanitari del 118, giunti sul posto, pur avendo tentato in ogni modo di rianimarlo, non sono riusciti a salvargli la vita. Il lavoratore è deceduto probabilmente a causa della violenta scossa elettrica che lo avrebbe investito in pieno. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - Salento, operaio muore folgorato durante i lavori d'installazione della fibra ottica: aveva 33 anni

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