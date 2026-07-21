Un operaio di 54 anni è morto questa mattina in un cantiere fotovoltaico lungo strada Macchia Grande, vicino a Borgo Santa Maria. L’uomo, residente a Latina, stava lavorando sul sito quando si è verificato l’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La zona è stata messa sotto sequestro per le verifiche del caso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un operaio di 54 anni, residente a Latina, ha perso la vita questa mattina mentre lavorava in un campo fotovoltaico in fase di realizzazione in strada Macchia Grande, nei pressi di Borgo Santa Maria. L’uomo si è accasciato intorno alle 9.30, mentre era impegnato nella costruzione di un basamento in cemento armato. I colleghi hanno subito chiamato il 112, ma all’arrivo dei soccorritori non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. Gli accertamenti della Procura. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante, che hanno informato la Procura. Il pubblico ministero ha disposto il trasferimento della salma nella camera mortuaria, in attesa dell’esame medico-legale previsto nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Operaio di 54 anni muore in un cantiere fotovoltaico vicino Borgo Santa Maria

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