opera seme festival entra nel cuore della lirica

Il festival Opera Seme si svolge nel Chiostro del Comune di Arezzo, con quattro giornate dedicate alla lirica. In programma due opere eseguite in una sera, interpretate da due cast internazionali. L’ingresso è gratuito e l’evento segue le aperture delle prime serate dell’edizione 2026.

Arezzo, 21 luglio 2026 – Due opere in una sera, due diversi cast internazionali e ingresso gratuito. Dopo gli appuntamenti che hanno aperto l’edizione 2026, Opera Seme Festival arriva al cuore del suo programma con quattro giornate dedicate alla grande lirica nel Chiostro del Comune di Arezzo. Martedì 21 e mercoledì 22 luglio, a partire dalle ore 21, saranno proposte due opere del repertorio settecentesco: “La canterina” di Franz Joseph Haydn e “Il Parnaso confuso” di Christoph Willibald Gluck. Le due produzioni saranno replicate in entrambe le serate con due diversi cast, offrendo ai giovani cantanti internazionali di Opera Seme la possibilità di confrontarsi con il palcoscenico e con il pubblico al termine del percorso di studio e preparazione sviluppato durante la residenza artistica aretina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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