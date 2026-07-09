L'Opera Seme Festival si svolge di nuovo ad Arezzo, offrendo spettacoli di lirica gratuiti, danza e performance di giovani talenti internazionali. L'evento si svolge nella città, coinvolgendo artisti provenienti da diversi paesi e presentando una serie di esibizioni gratuite per il pubblico. La manifestazione si svolge in spazi pubblici e privati, con un programma che comprende anche workshop e incontri con gli artisti.

Arezzo torna a parlare la lingua dell’opera, e per una volta non solo quella dei comunicati pieni di nomi, enti, patrocini e sigle che sembrano usciti da una tombola culturale. Dall’ 11 al 25 luglio 2026 va in scena la quarta edizione di Opera Seme Festival, progetto dedicato alla lirica, alla formazione internazionale e alla divulgazione di un genere che spesso viene considerato roba da pochi eletti con binocolo dorato e programma di sala piegato bene. L’obiettivo, invece, è l’opposto: portare l’opera fuori dalla teca, renderla viva, accessibile, vicina alla città e ai suoi luoghi più riconoscibili. Gli spettacoli saranno infatti ospitati tra Piazza Grande, CaMu, Chiostro del Comune e Teatro Petrarca, con eventi quasi tutti a ingresso gratuito, fatta eccezione per il concerto finale. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - Opera Seme Festival torna ad Arezzo: lirica gratis, danza e giovani talenti internazionali

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