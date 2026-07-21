open fiber promuove la crescita banda ultra larga nei piccoli borghi

Open Fiber ha completato la realizzazione della banda ultra larga in un piccolo comune, migliorando le infrastrutture digitali del territorio. Questo intervento mira a favorire lo sviluppo economico, l’occupazione e il valore sociale locale, attraverso il potenziamento delle reti di connessione. La rete in fibra ottica interessa ora anche le zone meno popolate, con l’obiettivo di ridurre il divario digitale tra aree urbane e rurali.

Le infrastrutture digitali possono generare sviluppo economico, occupazione e valore sociale. È quanto accaduto a Borgorose, piccolo comune della provincia di Rieti, dove la rete in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) realizzata da Open Fiber nell’ambito del Piano Banda Ultra Larga ha creato le condizioni necessarie per attrarre un importante investimento privato e favorire la nascita di nuove opportunità di lavoro sul territorio. La storia è quella di Fleet Support, azienda italiana leader nel settore dei servizi per l’automotive. Negli anni della crescita, la società aveva la necessità di ampliare la propria capacità operativa e individuare nuovi spazi per ospitare parte delle attività che fino ad allora erano a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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