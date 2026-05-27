Durante Ambiente Lavoro 2026, è stato premiato il progetto di Open Fiber dedicato alla formazione nei cantieri. La iniziativa si focalizza sulla qualificazione dei lavoratori coinvolti nelle attività di posa di infrastrutture per le telecomunicazioni. Il riconoscimento è stato assegnato per aver promosso percorsi di formazione specifici, finalizzati a migliorare la sicurezza e le competenze del personale operante sui siti di lavoro. L’evento si è svolto a Bologna.

BOLOGNA (ITALPRESS) – Il progetto di Open Fiber presentato in occasione di Ambiente Lavoro 2026, manifestazione dedicata alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro tenutasi a Bologna, è risultato vincitore del Next Excellence Awards di Ambiente Lavoro 2026, aggiudicandosi il riconoscimento nella categoria salute e sicurezza all'interno degli inediti NEXT Excellence Awards, che valorizzano progettualità innovative per la promozione di buone pratiche per la salute, la sicurezza e la sostenibilità nei luoghi di lavoro. Il premio prevede due categorie: sostenibilità, salute e sicurezza, e ha visto la candidatura di circa un centinaio di progetti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ambiente Lavoro 2026, premiato progetto Open Fiber per la formazione nei cantieri

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