Open Fiber lancia la nuova campagna ' The Fiber Life'
Open Fiber ha avviato una nuova campagna pubblicitaria intitolata 'The Fiber Life', che mira a promuovere l'utilizzo della fibra ottica come soluzione per la connessione internet. La campagna si concentra sull'importanza di avere una rete stabile e veloce per attività quotidiane come lavoro, studio, intrattenimento e l'accesso ai servizi digitali. L'obiettivo è sensibilizzare il pubblico sui benefici di una connessione affidabile e di qualità, evidenziando come questa possa migliorare la vita di tutti i giorni.
Roma, 18 mag. (AdnkronosLabitalia) - Una connessione che accompagna ogni giorno lavoro, studio, intrattenimento e accesso ai servizi digitali. Con 'The Fiber Life', Open Fiber lancia una nuova campagna di comunicazione dedicata al ruolo della connettività nella vita quotidiana di persone, imprese e territori. Interamente realizzata con il supporto dell'intelligenza artificiale generativa, la campagna racconta il valore della rete Ftth e il contributo della fibra ottica allo sviluppo digitale del Paese, mostrando come la connettività sia diventata un'infrastruttura invisibile ma essenziale nelle nuove modalità di vita, lavoro e relazione. Una... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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