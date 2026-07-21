Nel primo giorno di adesione all’OPAS di Poste Italiane su TIM sono state presentate 832 richieste. Il prezzo di offerta è stato fissato a 0,0488%. La decisione di Poste Italiane di procedere con questa operazione ha portato a un primo riscontro pratico sul mercato, evidenziando come il prezzo rappresenti un elemento cruciale per le adesioni. La fase operativa dell’OPAS è ora ufficialmente avviata.

L ’OPAS di Poste Italiane su TIM entra nella fase operativa e offre il primo dato concreto al mercato. Nel primo giorno di adesione sono state presentate 832.748 richieste, pari allo 0,0488% degli strumenti oggetto dell’offerta. È un numero ancora minimo, ma importante perché segna l’avvio effettivo di una delle operazioni societarie più rilevanti dell’estate finanziaria italiana. Il dato va letto con cautela. Nelle offerte pubbliche, soprattutto quando il periodo di adesione è lungo, gli investitori tendono spesso ad aspettare le ultime settimane prima di decidere. In questo caso l’operazione resterà aperta fino all’11 settembre, quindi il primo giorno non può essere interpretato da solo come un giudizio definitivo del mercato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - OPAS Poste su TIM, prime adesioni allo 0,0488%: il prezzo diventa il nodo

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