La Consob ha approvato il documento dell’Offerta pubblica di acquisto e scambio (Opas) di Poste Italiane su Telecom Italia. Le adesioni saranno possibili dal 20 luglio all’11 settembre. Poste Italiane punta a comprare tutte le azioni ordinarie della società telefonica attraverso questa operazione volontaria e totalitaria.

Poste Italiane vuole Telecom Italia e da oggi è più vicina a realizzare il suo obiettivo. La Consob ha approvato il documento d’offerta relativo all’ Opas (Offerta pubblica di acquisto e scambio) totalitaria e volontaria promossa da Poste Italiane sulle azioni ordinarie di Telecom Italia. Il periodo di adesione prenderà il via alle 8:30 del 20 luglio 2026 e terminerà alle 17:30 dell’11 settembre. L’offerta prevede per ciascuna azione Tim portata in adesione un corrispettivo composto da una parte in denaro e una parte in titoli. L’Opas di Poste su Tim. In particolare, Poste riconoscerà 1,67 euro cash e 0,218 azioni ordinarie Poste Italiane di nuova emissione, con le stesse caratteristiche dei titoli già in circolazione e destinate alla quotazione su Euronext Milan. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Poste-Tim, via libera della Consob all’Opas: adesioni dal 20 luglio all’11 settembre

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