Al via il periodo di adesione all’offerta pubblica di acquisto e scambio promossa da Poste Italiane su Tim, che durerà fino al prossimo 11 settembre. Dopo l’ok, arrivato sabato, del CdA di Tim all’operazione – ritenuta congrua dal punto di vista finanziario – e la definizione da parte di Poste degli obiettivi industriali del progetto – dal possibile delisting alle sinergie complessive per almeno 700 milioni di euro l’anno a regime, in mancanza di effetti negativi sull’occupazione e sui siti produttivi – a prendere la parola sono stati i vertici dei due enti, che si sono rivolti ai rispettivi dipendenti. Con l’Opas su Tim “inizia una nuova fase della nostra storia”, ha spiegato l’amministratore delegato di Poste, Matteo Del Fante, in una lettera firmata insieme al direttore generale Giuseppe Lasco. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Poste, al via adesioni a Opas su Tim. Del Fante-Lasco: “Nuova fase della nostra storia”

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