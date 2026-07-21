Omicidio Manuel Mastrapasqua confermati in appello 27 anni per Daniele Rezza esclusa l' aggravante dei futili motivi

Da ilgiornaleditalia.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha confermato una condanna a 27 anni di carcere per un uomo accusato di omicidio volontario e rapina aggravata. È stata esclusa l’aggravante dei futili motivi, che era stata riconosciuta in primo grado. I giudici hanno ribadito la responsabilità dell’imputato per i reati di minorata difesa e rapina aggravata. La sentenza riguarda il caso di un omicidio avvenuto in circostanze violente.

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I giudici hanno ribadito la responsabilità dell’imputato per omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa e per rapina aggravata, pur escludendo l’aggravante dei futili motivi che era stata riconosciuta in primo grado La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha confermato la condanna a 27. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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