Omicidio Manuel Mastrapasqua confermati in appello 27 anni per Daniele Rezza esclusa l' aggravante dei futili motivi

Notizia in breve

La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha confermato una condanna a 27 anni di carcere per un uomo accusato di omicidio volontario e rapina aggravata. È stata esclusa l’aggravante dei futili motivi, che era stata riconosciuta in primo grado. I giudici hanno ribadito la responsabilità dell’imputato per i reati di minorata difesa e rapina aggravata. La sentenza riguarda il caso di un omicidio avvenuto in circostanze violente.