La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l’11 ottobre del 2024 ha accoltellato e ucciso Manuel Mastrapasqua a Rozzano, nel milanese, mentre stava tornando a casa dal lavoro per portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro. Le giudici Ivana Caputo e Franca Anelli hanno riconosciuto le accuse di rapina aggravata e di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa, con attenuanti generiche equivalenti perché, come sottolineato dalla pg,”l’ergastolo sarebbe una soluzione tombale”, mentre il giovane così potrà “prendere coscienza e uscire dal carcere un giorno con un percorso di cambiamento, anche se allo stesso modo va tenuto conto che finora ha mostrato indifferenza di fronte a quella vita persa e mai un pentimento o rimorso”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Uccise Manuel Mastrapasqua per delle cuffiette, confermata condanna a 27 anni per Daniele Rezza

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#Accoltellato per le #cuffiette. Confermata in Appello la condanna a 27 anni per Daniele Rezza. Il 21enne uccise Manuel Mastrapasqua (31enne) per un paio di cuffie wireless da 14 euro. Riconosciuto l'omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa, e x.com

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