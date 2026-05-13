Ponticelli fruttivendolo ucciso in un agguato | c’è l’ombra dell’usura sull’omicidio

A Ponticelli un fruttivendolo è stato vittima di un agguato che ha portato alla sua morte. Le indagini si concentrano su una possibile connessione con attività di usura, scoprendo che il delitto potrebbe essere legato a un regolamento di conti di natura finanziaria. La polizia sta cercando di stabilire se il movente sia riconducibile a problemi di debiti o pressioni legate al denaro.

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Dietro l’omicidio di Antonio Musella potrebbe esserci un regolamento di conti legato al denaro. Gli investigatori della Direzione distrettuale antimafia stanno infatti concentrando l’attenzione su un possibile giro di usura o su contrasti economici maturati negli ultimi tempi attorno al 51enne fruttivendolo di Ponticelli, conosciuto negli ambienti criminali con il soprannome di “'O muccuso”. Secondo quanto trapela dagli ambienti investigativi, Musella avrebbe gestito ingenti somme di denaro e sarebbe stato coinvolto recentemente in una lite particolarmente accesa, episodio che potrebbe aver innescato la sua condanna a morte. L’agguato è scattato nella notte tra lunedì e martedì al Lotto 6 di Ponticelli, zona ritenuta una delle roccaforti del clan De Micco.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Ponticelli, fruttivendolo ucciso in un agguato: c’è l’ombra dell’usura sull’omicidio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ponticelli, omicidio Ascione: l’ombra dello scambio di persona Notizie correlate Fruttivendolo ucciso a Ponticelli: ipotesi vendetta trasversale per l’arresto di Roberto MazzarellaL'omicidio del fruttivendolo Antonio Musella potrebbe essere una vendetta trasversale: l'uomo era imparentato con esponenti dei Rinaldi e delle... Leggi anche: Fabio Ascione ucciso nell'agguato a Ponticelli a Napoli, il messaggio alla mamma prima dell'arrivo dei killer Temi più discussi: Fruttivendolo ucciso a Ponticelli: ipotesi vendetta trasversale per l'arresto di Roberto Mazzarella; Agguato a Ponticelli, fruttivendolo ucciso: La pista dell’usura; Agguato a Ponticelli: ucciso il fruttivendolo Antonio Musella; Napoli, agguato a Ponticelli nella notte: ucciso il 51enne Antonio Musella. La moglie: È una vittima innocente. Agguato a Ponticelli: ucciso il fruttivendolo Antonio MusellaDettagli sull'agguato a Ponticelli: Antonio Musella ucciso nel suo furgone. Le indagini della DDA seguono la pista dell'usura. stylo24.it Fruttivendolo ucciso a Ponticelli: ipotesi vendetta trasversale per l’arresto di Roberto MazzarellaL'omicidio del fruttivendolo Antonio Musella potrebbe essere una vendetta trasversale: l'uomo era imparentato con esponenti dei Rinaldi e delle pazzignane ... fanpage.it