Omicidio Diabolik perché Calderon è stato assolto in Appello | Poche prove e tutte controverse

In seguito alla sentenza di assoluzione in Appello, la Corte ha evidenziato che le prove contro Calderon sono risultate scarse e discutibili. Non è stato possibile dimostrare con certezza la sua responsabilità nell’omicidio di Fabrizio Piscitelli. La decisione si basa sul fatto che le prove disponibili non soddisfano il livello di certezza richiesto dalla legge per condannare.

Le motivazioni della sentenza della Corte d'Appello che assolve Raul Esteban Calderon: non è stata dimostrata "oltre ogni ragionevole dubbio" la sua responsabilità nell’omicidio di Fabrizio Piscitelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Omicidio Diabolik, Calderon assolto in appello «per non aver commesso il fatto»

Notizie e thread social correlati

Omicidio Diabolik, Calderon assolto in appello: era stato condannato a ergastolo in primo gradoIl processo riguardante l'omicidio avvenuto nel 2019 si è concluso con l'assoluzione in appello di Raul Esteban Calderon, che era stato condannato...

Omicidio Diabolik: assolto in appello Raul Calderon. In primo grado era stato condannato all’ergastoloIn una decisione arrivata dopo il processo di secondo grado, Raul Esteban Calderon è stato assolto dall'accusa di aver ucciso Fabrizio Piscitelli,...

Temi più discussi: Delitto Gioacchini, E quale sarebbe il clan?. Così una sentenza nega il metodo mafioso a Roma; Un gesto eroico alla Tiburtina: una poliziotta salva un uomo dal suicidio, ma è l'indifferenza che preoccupa; Tra appuntamenti e moduli: quando lo sportello legale fa riemergere i diritti a Roma; Il giorno del bollino rosso a Roma: quando il caldo diventa una prova civica di quartiere.

Omicidio Diabolik: giudici, prove contro Calderon poche e controverse. Depositate le motivazioni della sentenza di assoluzione in appello #ANSA x.com

Omicidio Diabolik, le motivazioni dell’assoluzione di Calderon: Prove insufficienti oltre ogni ragionevole dubbioLe motivazioni dell’assoluzione di Raul Esteban Calderon per l’omicidio di 'Diabolik', all'anagrafe Fabrizio Piscitelli, il capo ultrà della Lazio, ucciso con ... lapresse.it

Omicidio Diabolik, perché Calderon è stato assolto in Appello: Poche prove e tutte controverseLe motivazioni della sentenza della Corte d'Appello che assolve Raul Esteban Calderon: non è stata dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio ... fanpage.it