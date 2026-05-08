Omicidio Diabolik Calderon assolto in appello | era stato condannato a ergastolo in primo grado

Il processo riguardante l'omicidio avvenuto nel 2019 si è concluso con l'assoluzione in appello di Raul Esteban Calderon, che era stato condannato all'ergastolo in primo grado. La vicenda giudiziaria si è protratta per anni, portando a una decisione definitiva che ha annullato la condanna precedente. La sentenza è stata depositata nelle ultime settimane, chiudendo così il capitolo processuale relativo a questo caso.

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Una svolta che potrebbe ribaltare le sorti di un caso che risale al 2019, divenuto noto come l’omicidio di Diabolik.Il 7 agosto di quell’anno il capo degli ultras della Lazio, Fabrizio Piscitelli, è stato ucciso con un colpo alla testanel parco degli Acquedotti. Nel processo di primo grado la persona accusata del delitto,Raul Esteban Calderon, era stato condannato all’ergastolo. Ora, nel processo d’appello, l’accusato è stato assolto. Secondo quanto emerso,i giudici hanno fatto cadere l’accusa nei confronti dell’imputato con la formula “per non aver commesso il fatto”. Un risultato totalmente opposto rispetto a quello che aveva chiesto la Procura, ovvero la conferma della condanna all’ergastolo e il riconoscimento mafioso.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Omicidio Diabolik, Calderon assolto in appello: era stato condannato a ergastolo in primo grado Omicidio Diabolik, cancellato l’ergastolo: Calderon assolto in appello Notizie correlate Omicidio Diabolik: assolto in appello Raul Calderon. In primo grado era stato condannato all’ergastoloRoma, 8 maggio 2026 – Assolto in appello Raul Esteban Calderon accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, il leader degli Irriducibili della... Omicidio Diabolik, Calderon assolto in appello «per non aver commesso il fatto». In primo grado era stato condannato all'ergastoloÈ stato assolto in appello Raul Esteban Calderon, imputato per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, capo ultrà della Lazio noto con il soprannome di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Rina Bussone e il suo ruolo nell'omicidio di Diabolik: M'hai rubato la pistola per ucciderlo; Omicidio Diabolik, assolto in appello il presunto killer; Le imprese innovative del Lazio crescono nella Silicon Valley; Cosa serve davvero a un esercito europeo. Omicidio Diabolik, assolto in appello il presunto killer CalderonIn seguito al processo d'appello è stato assolto Raul Esteban Calderon, imputato per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli, il leader degli ultras laziali Irriducibili, noto come Diabolik. Piscitelli ... tg24.sky.it Omicidio Diabolik, assolto in Appello Calderon. La sorella: Per noi il killer è lui, speranza nella CassazioneFabrizio Piscitelli, leader degli Irriducibili, è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019 nel parco degli Acquedotti. I familiari: Nessun colpevole dopo 7 anni, è una ... adnkronos.com Omicidio Diabolik: assolto in appello il presunto killer di Fabrizio Piscitelli, ex capo del tifo organizzato della Lazio x.com In seguito al processo d'appello è stato assolto Raul Esteban Calderon, imputato per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli, il leader degli ultras laziali Irriducibili, noto come "Diabolik". Piscitelli era stato ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019 nel p - facebook.com facebook