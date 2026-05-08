Omicidio Diabolik | assolto in appello Raul Calderon In primo grado era stato condannato all’ergastolo

In una decisione arrivata dopo il processo di secondo grado, Raul Esteban Calderon è stato assolto dall'accusa di aver ucciso Fabrizio Piscitelli, conosciuto come Diabolik, leader dei tifosi della Lazio. Calderon era stato condannato all’ergastolo in primo grado, ma la corte d’appello ha deciso di ribaltare la sentenza. La vicenda riguarda un omicidio avvenuto alcuni anni fa, che aveva attirato l’attenzione dell’opinione pubblica.

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Roma, 8 maggio 2026 – Assolto in appello Raul Esteban Calderon accusato dell' omicidio di Fabrizio Piscitelli, il leader degli Irriducibili della Lazio noto come Diabolik. I giudici dell'Assise d'Appello di Roma hanno dunque ribaltato la condanna all'ergastolo del primo grado, che il pm della Dda Francesco Cascini e i sostituti procuratori generali Pantaleo Polifemo e Eugenio Rubolino avevano invece chiesto di confermare insieme al riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso. Piscitelli venne freddato da un colpo di pisola alla testa il 7 agosto del 2019 nel parco degli Acquedotti nella capitale. In aula, ad assistere alla lettura della sentenza, c’erano la madre e la sorella dell’ex capo ultrà.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Omicidio Diabolik: assolto in appello Raul Calderon. In primo grado era stato condannato all’ergastolo Omicidio Diabolik, cancellato l’ergastolo: Calderon assolto in appello Notizie correlate Omicidio Diabolik, Calderon assolto in appello «per non aver commesso il fatto». In primo grado era stato condannato all'ergastoloÈ stato assolto in appello Raul Esteban Calderon, imputato per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, capo ultrà della Lazio noto con il soprannome di... Omicidio Diabolik, assolto in appello il presunto killer. In primo grado era stato condannato all'ergastoloAssolto in appello Raul Esteban Calderon accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Omicidio Diabolik, assolto in appello il presunto killer; Messico, arrestato il boss narcos El Jardinero erede del Mencho. Neanche un colpo è stato sparato; Le imprese innovative del Lazio crescono nella Silicon Valley; Cosa dice l’ultima proposta iraniana e perché gli Usa la respingono. Omicidio Diabolik: assolto in appello Raul Calderon. In primo grado era stato condannato all’ergastoloL’ex capo degli Irriducibili della Lazio era stato freddato il 7 agosto del 2019 nel Parco degli Acquedotti a Roma ... quotidiano.net Omicidio Diabolik, Calderon assolto in appello «per non aver commesso il fatto». In primo grado era stato condannato all'ergastoloÈ stato assolto in appello Raul Esteban Calderon, imputato per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, capo ultrà della Lazio noto con il soprannome di Diabolik, ... leggo.it In seguito al processo d'appello è stato assolto Raul Esteban Calderon, imputato per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli, il leader degli ultras laziali Irriducibili, noto come "Diabolik". Piscitelli era stato ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019 nel p - facebook.com facebook Omicidio Diabolik, cancellato l’ergastolo: Calderon assolto in appello. “Non ha commesso il fatto” roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com