Omicidio Diabolik le motivazioni dell’assoluzione di Calderon | Prove insufficienti oltre ogni ragionevole dubbio

Da lapresse.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le motivazioni dell’assoluzione di Raul Esteban Calderon per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come ‘Diabolik’, indicano che le prove raccolte non sono risultate sufficienti oltre ogni ragionevole dubbio. La decisione si basa sulla mancanza di elementi certi che collegassero Calderon all’omicidio, impedendo di procedere con una condanna. La corte ha quindi deciso di assolvere l’imputato. La sentenza è stata pubblicata dopo l’analisi delle evidenze raccolte nel procedimento giudiziario.

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Le motivazioni dell’ assoluzione di Raul Esteban Calderon per l’omicidio di ‘ Diabolik ‘, all’anagrafe Fabrizio Piscitelli, il capo ultrà della Lazio, ucciso con un colpo di pistola al Parco degli Acquedotti il 7 agosto 2019, spiegano perché la Corte d’Assise d’Appello di Roma ha escluso che gli elementi raccolti fossero sufficienti per attribuirgli con certezza il ruolo di esecutore materiale del delitto. Secondo i giudici, il quadro probatorio non supera il vaglio del ragionevole dubbio, accogliendo in larga parte le contestazioni avanzate dalla difesa. Le criticità dell’impianto accusatorio. La Corte condivide diverse osservazioni... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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