Omicidio Diabolik le motivazioni dell’assoluzione di Calderon | Prove insufficienti oltre ogni ragionevole dubbio

Notizia in breve

Le motivazioni dell’assoluzione di Raul Esteban Calderon per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come ‘Diabolik’, indicano che le prove raccolte non sono risultate sufficienti oltre ogni ragionevole dubbio. La decisione si basa sulla mancanza di elementi certi che collegassero Calderon all’omicidio, impedendo di procedere con una condanna. La corte ha quindi deciso di assolvere l’imputato. La sentenza è stata pubblicata dopo l’analisi delle evidenze raccolte nel procedimento giudiziario.