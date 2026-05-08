Omicidio Diabolik dall’ergastolo all’assoluzione per Calderon | così i giudici hanno ribaltato la sentenza di primo grado

La Corte d’Assise d’Appello di Roma ha deciso di assolvere Raul Esteban Calderon dall’accusa di aver commesso l’omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik. Calderon era stato condannato in primo grado all’ergastolo, ma i giudici hanno ribaltato la sentenza, ritenendo che non ci fossero sufficienti prove per confermare la sua responsabilità. La sentenza è stata depositata nei giorni scorsi, chiudendo così un procedimento iniziato con accuse molto gravi.

La Corte d’Assise d’Appello di Roma ha assolto Raul Esteban Calderon, finora indicato come il presunto esecutore materiale dell’omicidio di Fabrizio Piscitelli, l’ex capo ultras della Lazio conosciuto come Diabolik. I giudici hanno così ribaltato la sentenza di primo grado, che lo aveva condannato all’ergastolo. I giudici hanno scelto la formula più ampia, quella «per non avere commesso il fatto», facendo cadere ogni capo d’imputazione a carico dell’imputato. Una pronuncia arrivata nonostante la Procura generale avesse chiesto la conferma dell’ergastolo e, in aggiunta, il riconoscimento dell’aggravante del metodo mafioso. Chi era Diabolik e dove venne ucciso al parco degli Acquedotti.🔗 Leggi su Open.online

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Alla domanda se il suo ex compagno Raul Esteban Calderon, l'uomo riconosciuto in primo grado come esecutore materiale dell'omicidio di Diabolik "avesse messo in conto che lei avrebbe parlato" la Bussone dice: "Assolutamente no". x.com