Omicidio Diabolik a Roma cancellato in appello l’ergastolo a Raul Esteban Calderon | Prove insufficienti a suo carico

A Roma, la Corte d’assise d’appello ha revocato l’ergastolo a Raul Esteban Calderon per l’omicidio noto come “Diabolik”. La decisione si è basata sulla valutazione delle prove, considerate insufficienti contro l’imputato. In particolare, la difesa ha contestato la validità delle immagini video presentate in tribunale, ritenute decisive per il giudizio. La sentenza ha quindi annullato la condanna precedente.

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a Corte d’assise d’appello ha ritenuto insufficienti gli elementi raccolti contro Calderon. Decisive le contestazioni sollevate dalla difesa, in particolare sulla qualità delle immagini video utilizzate nel processo. “La polizia scientifica che qualifica il video originale, che non abbiamo mai avuto.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Omicidio “Diabolik” a Roma, cancellato in appello l’ergastolo a Raul Esteban Calderon: “Prove insufficienti a suo carico” Notizie correlate Omicidio Diabolik, la Corte d’Appello di Roma conferma l’ergastolo per Raul Esteban CalderonI giudici della Corte d’Assise d’Appello di Roma hanno confermato ieri, 27 marzo, la condanna all’ergastolo Raul Esteban Calderon, il cui vero nome è... Raul Esteban Calderon assolto in appello per l’omicidio di Fabrizio “Diabolik” PiscitelliNon è stato Raul Esteban Calderon a uccidere Fabrizio Piscitelli, l’ex capoultras della Lazio e considerato un narcotrafficante noto come Diabolik. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Omicidio Diabolik, Bussone a 'Belve Crime': Io e Raul Esteban siamo stati complici in tutto; Rina Bussone e il suo ruolo nell'omicidio di Diabolik: M'hai rubato la pistola per ucciderlo; Rina Bussone a Belve Crime, chi è l'ex compagna di Calderon decisiva nel processo sull'omicidio di Diabolik; Rina Bussone, chi è l'ex compagna dell'assassino di Diabolik: dal rapporto con Calderon alla testimonianza. La morte? Non abbasso mai la guardia. Omicidio Diabolik: assolto in appello Raul Calderon. In primo grado era stato condannato all’ergastoloL’ex capo degli Irriducibili della Lazio era stato freddato il 7 agosto del 2019 nel Parco degli Acquedotti a Roma ... quotidiano.net Omicidio Diabolik, assolto in appello il presunto killer CalderonIn seguito al processo d'appello è stato assolto Raul Esteban Calderon, imputato per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli, il leader degli ultras laziali Irriducibili, noto come Diabolik. Piscitelli ... tg24.sky.it In seguito al processo d'appello è stato assolto Raul Esteban Calderon, imputato per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli, il leader degli ultras laziali Irriducibili, noto come "Diabolik". Piscitelli era stato ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019 nel p - facebook.com facebook Assolto in appello Raul Esteban Calderon, accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come "Diabolik". Lo hanno deciso i giudici dell'Assise d'Appello di Roma ribaltando la condanna all'ergastolo del primo grado. : ANSA/Federico Perruolo x.com