Il tribunale del Riesame ha stabilito che l’omicidio di Bakari Sako non è stato causato solo dalle coltellate di un 16enne, ma da un’azione coordinata tra più persone. Secondo la decisione, si tratta di un episodio maturato all’interno di un gruppo, con comportamenti diversi ma collegati tra loro. L’episodio non sarebbe stato una reazione improvvisa o un gesto isolato, ma il risultato di un’azione concertata.

Non una reazione improvvisa né l’iniziativa isolata di uno dei presenti, ma un’aggressione maturata all’interno del gruppo e condotta attraverso comportamenti diversi ma coordinati. È questa la ricostruzione del Tribunale del Riesame sull’omicidio di Bakari Sako, il bracciante maliano 35enne ucciso all’alba del 9 maggio in piazza Fontana. Le motivazioni del provvedimento, depositate il 20 luglio, hanno accompagnato la decisione di lasciare in carcere i due indagati maggiorenni, Fabio Sale e Cosimo Colucci. Secondo il collegio presieduto da Rosa Anna De Palo, all’azione avrebbero preso parte consapevolmente anche i quattro minorenni coinvolti nell’inchiesta. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Omicidio di Bakari Sako, il Riesame: «A uccidere il bracciante è stata un'azione coordinata, non solo le coltellate del 16enne»

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