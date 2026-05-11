Per l’omicidio del bracciante Bakari Sako fermati cinque giovanissimi a Taranto

A Taranto, cinque giovani sono stati fermati in relazione all’omicidio di Bakari Sako, un bracciante di 34 anni. Secondo le indagini, un ragazzo di 15 anni, che tra pochi giorni compirà 16, avrebbe colpito Sako all’addome con un coltello o un cacciavite, causando la sua morte. Le autorità continuano le verifiche per chiarire i dettagli dell’accaduto e le eventuali responsabilità.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti è stato un ragazzo di 15 anni (ne compirà 16 tra qualche giorno) a sferrare i fendenti all’addome di Bakari Sako, con un coltello o un cacciavite, uccidendolo. Il 35enne originario del Mali è stato accerchiato all’alba di sabato scorso 9 maggio, da un gruppo di cinque giovani e ferito mortalmente da uno di loro in piazza Fontana, nel centro storico di Taranto. Sono cinque i fermi disposti, quattro dalla procura minorile e uno della procura ordinaria. Il maggiorenne è Fabio Sale, di 20 anni, i quattro minori hanno tra i 15 e i 16 anni. Per tutti l’accusa è di omicidio aggravato dai futili motivi. Accerchiato, spintonato.🔗 Leggi su Open.online

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Quattro arresti a Taranto per uccisione bracciante

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