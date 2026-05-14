A Taranto, la polizia ha fermato un uomo di 22 anni, ritenuto responsabile dell’omicidio di un bracciante. Si tratta del sesto membro della baby gang coinvolta nel caso. La Squadra mobile ha individuato e fermato il giovane, che risulta essere il secondo maggiorenne del gruppo. L’indagine è ancora in corso per chiarire i dettagli dell’episodio avvenuto nella città pugliese.

Ha 22 anni ed è il secondo maggiorenne del gruppo. La Squadra mobile di Taranto ha individuato e fermato anche il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell’aggressione che ha portato alla morte di Sako Bakari, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali ucciso con tre coltellate all’alba di sabato scorso in piazza Fontana, nella città vecchia del capoluogo. Il provvedimento di fermo è stato eseguito dai poliziotti su disposizione della procuratrice Eugenia Pontassuglia e della sostituta Paola Ranieri. Con l’ultimo fermo salgono a sei gli indagati per omicidio aggravato dai futili motivi. Nei giorni scorsi erano già stati fermati il 20enne Fabio Sale e quattro minorenni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Omicidio a Taranto, fermato un 22enne per l’omicidio del bracciante Sako Bakari: è il sesto componente della baby gang

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10 GENNAIO 2026 - TARANTO - TENTATO OMICIDIO AL PORTO MERCANTILE: ALTRI TRE ARRESTI

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