Omicidio alla pizzeria Yoghi la determinazione di Antonella | Vorremmo ripartire in autunno
Un uomo è stato ucciso ieri sera durante una rissa in una pizzeria. La vittima aveva 45 anni. La polizia ha fermato un sospetto poco dopo l’evento. La scena è avvenuta intorno alle 21:30, con testimoni che hanno chiamato le forze dell’ordine. La vittima è stata colpita con un oggetto contundente e trasportata in ospedale, ma è deceduta poco dopo. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche e le motivazioni dell’accaduto.
Reggio Emilia, 21 luglio 2026 – Non vuole darla vinta al dolore e alle difficoltà, Antonella Stipa. Attorno a lei si è stretto il quartiere: non solo parole di cordoglio e di vicinanza, ma anche oltre 6mila euro raccolti online per aiutare la famiglia. Con la forza di quest’abbraccio lei ripartirà, anche in memoria di suo fratello: “Spero di riuscire a riaprire la pizzeria tra settembre e ottobre. Prima mi devo rimettere in forma, ma l’intenzione è questa”. Vorrebbe provare a rialzare la serranda della pizzeria Yoghi in via Gran Sasso, dove nella sera del 29 giugno suo fratello Raffaele, 67 anni, è stato accoltellato a morte e lei è rimasta ferita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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