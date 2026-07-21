Omicidio alla pizzeria Yoghi la determinazione di Antonella | Vorremmo ripartire in autunno

Notizia in breve

Un uomo è stato ucciso ieri sera durante una rissa in una pizzeria. La vittima aveva 45 anni. La polizia ha fermato un sospetto poco dopo l’evento. La scena è avvenuta intorno alle 21:30, con testimoni che hanno chiamato le forze dell’ordine. La vittima è stata colpita con un oggetto contundente e trasportata in ospedale, ma è deceduta poco dopo. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche e le motivazioni dell’accaduto.