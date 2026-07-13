Oggi alle 10 si svolge il funerale di Raffaele Stipa nella chiesa di San Luigi Gonzaga, alla Rosta Nuova. La sua morte è avvenuta in seguito a un episodio di omicidio avvenuto alla pizzeria ‘Yoghi’. La polizia ha avviato le indagini e sta raccogliendo testimonianze. Nessuna altra informazione sui sospettati o sulle circostanze dell’omicidio al momento. La salma sarà portata via subito dopo i funerali.

Reggio Emilia, 13 luglio 2026 – Si terrà questa mattina, alle 10, il funerale di Raffaele Stipa; l’ultimo saluto alla chiesa di San Luigi Gonzaga, alla Rosta Nuova. Lo stesso quartiere che, dopo la tragedia, non ha smesso di omaggiare il ricordo del 67enne davanti alla sua attività, la pizzeria Yoghi, amata da tantissimi cittadini reggiani. Proprio lì, dentro il locale, la sera del 29 giugno Stipa è stato raggiunto da sette coltellate fatali. Indagato per omicidio volontario, con l’aggravante dei futili motivi, è il 43enne Andrea Pellati, attualmente in custodia cautelare in carcere. Secondo la ricostruzione investigativa, Pellati avrebbe agito in conseguenza del rifiuto da parte dei titolari dello Yoghi di consegnarli l’ennesima pizza gratuita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Omicidio alla pizzeria ‘Yoghi’, oggi il funerale di Raffaele Stipa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Omicidio Raffaele Stipa a Reggio Emilia, accoltellato nella pizzeria Yoghi: sorella ferita, killer arrestatoUn uomo ha accoltellato un pizzaiolo all’interno della pizzeria Yoghi a Reggio Emilia, provocandone la morte.

Chi era Raffaele Stipa, l’arrivo a Reggio 30 anni fa da Capo d’Orlando e la sua vita dedicata alla pizzeria YoghiRaffaele Stipa, originario di Capo d'Orlando in provincia di Messina, è morto all’età di 67 anni.

Temi più discussi: Omicidio alla pizzeria ‘Yoghi’, oggi il funerale di Raffaele Stipa; Omicidio in Pizzeria, inizia lunedì l’autopsia sul corpo di Raffaele Stipa. VIDEO; Reggio. Omicidio del pizzaiolo, è il giorno dell’autopsia sul corpo di Raffaele Stipa; Andrea Pellati accusato dell'omicidio del pizzaiolo Raffaele Stipa a Reggio Emilia: affetto da schizofrenia, sei giorni prima del delitto non gli fu fatto un Tso.

La Lega ha invocato la remigrazione per l’omicidio di un pizzaiolo, poi ha ritirato tutto appena ha scoperto che l’assassino era italiano. È successo a Reggio Emilia. Lunedì sera Raffaele Stipa, 67 anni, titolare della pizzeria Yoghi, è stato accoltellato da un clie x.com

Omicidio alla pizzeria ‘Yoghi’, oggi il funerale di Raffaele StipaAlle 10 la messa alla Rosta Nuova per l’addio al 67enne ucciso a coltellate nel suo locale il 29 giugno. Indagato Andrea Pellati, 43 anni, attualmente in custodia in carcere ... ilrestodelcarlino.it

Omicidio nella pizzeria Yoghi: il dramma di Raffaele StipaUna serata tranquilla si è trasformata in tragedia nella pizzeria Yoghi di Reggio Emilia. Raffaele Stipa, titolare del locale, è stato ucciso da un cliente per aver negato una pizza gratis. notizie.it