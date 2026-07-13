Omicidio alla pizzeria ‘Yoghi’ il funerale di Raffaele Stipa
Il 67enne ucciso a coltellate nella pizzeria ‘Yoghi’ il 29 giugno è stato sepolto oggi. Il feretro è stato portato nel luogo del funerale, con la presenza del prefetto, del sindaco e dei familiari della vittima. La cerimonia ha avuto luogo senza ulteriori dettagli pubblici. Non sono stati forniti aggiornamenti sulle indagini o sull’identità dell’autore dell’omicidio.
L’addio al 67enne ucciso a coltellate nel suo locale il 29 giugno. L'arrivo del feretro e incontro tra il prefetto Salvatore Angieri e del sindaco Marco Massari e la famiglia della vittima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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