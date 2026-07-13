Omicidio alla pizzeria ‘Yoghi’ il funerale di Raffaele Stipa

Da ilrestodelcarlino.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 67enne ucciso a coltellate nella pizzeria ‘Yoghi’ il 29 giugno è stato sepolto oggi. Il feretro è stato portato nel luogo del funerale, con la presenza del prefetto, del sindaco e dei familiari della vittima. La cerimonia ha avuto luogo senza ulteriori dettagli pubblici. Non sono stati forniti aggiornamenti sulle indagini o sull’identità dell’autore dell’omicidio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’addio al 67enne ucciso a coltellate nel suo locale il 29 giugno. L'arrivo del feretro e incontro tra il prefetto Salvatore Angieri e del sindaco Marco Massari e la famiglia della vittima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

omicidio alla pizzeria 8216yoghi8217 il funerale di raffaele stipa
© Ilrestodelcarlino.it - Omicidio alla pizzeria ‘Yoghi’, il funerale di Raffaele Stipa
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Omicidio alla pizzeria ‘Yoghi’, oggi il funerale di Raffaele StipaOggi alle 10 si svolge il funerale di Raffaele Stipa nella chiesa di San Luigi Gonzaga, alla Rosta Nuova.

Omicidio Raffaele Stipa a Reggio Emilia, accoltellato nella pizzeria Yoghi: sorella ferita, killer arrestatoUn uomo ha accoltellato un pizzaiolo all’interno della pizzeria Yoghi a Reggio Emilia, provocandone la morte.

Temi più discussi: Omicidio alla pizzeria ‘Yoghi’, oggi il funerale di Raffaele Stipa; Omicidio in Pizzeria, inizia lunedì l’autopsia sul corpo di Raffaele Stipa. VIDEO; Reggio. Omicidio del pizzaiolo, è il giorno dell’autopsia sul corpo di Raffaele Stipa; Omicidio alla pizzeria Yoghi, nasce un Protocollo per monitorare il disagio psichico.

raffaele stipa omicidio alla pizzeria yoghiOmicidio alla pizzeria 'Yoghi', oggi il funerale di Raffaele StipaAlle 10 la messa alla Rosta Nuova per l’addio al 67enne ucciso a coltellate nel suo locale il 29 giugno. Indagato Andrea Pellati, 43 anni, attualmente in custodia in carcere ... msn.com

raffaele stipa omicidio alla pizzeria yoghiOmicidio nella pizzeria Yoghi: il dramma di Raffaele StipaUna serata tranquilla si è trasformata in tragedia nella pizzeria Yoghi di Reggio Emilia. Raffaele Stipa, titolare del locale, è stato ucciso da un cliente per aver negato una pizza gratis. notizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web