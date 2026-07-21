Dopo la finale dei Mondiali, la squadra argentina è tornata a Buenos Aires con un pullman scoperto, nonostante il freddo e la pioggia. Migliaia di tifosi si sono radunati lungo il percorso per salutare i giocatori, creando un'ovazione che ha coinvolto tutta la città. La celebrazione è durata diverse ore, con tifosi che hanno applaudito e cantato lungo le strade. Nessun evento ufficiale, solo l'entusiasmo spontaneo della folla.

Un pullman scoperto nonostante il freddo e la pioggia, migliaia di tifosi radunati per rendere omaggio a Leo Messi e compagni: dopo la sconfitta in finale ai Mondiali, l'Argentina ha fatto ritorno a Buenos Aires, dove ha ricevuto un'accoglienza da pelle d'oca. Guarda il video. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Oltre la sconfitta: Argentina, l'accoglienza a Buenos Aires è da brividi!

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Heartbreak in Final, But Argentina Welcomed Like Champions

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